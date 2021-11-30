Зюганов признался, что не располагает подробностями госпитализации Рашкина

Внезапная госпитализации депутата КПРФ Валерия Рашкина может быть связана с ранее отложенной операцией, однако подробности не известны никому. Об этому заявил лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов.

Комментарий Зюганова приводит «Газета.ру». По словам политика, внезапное помещение Рашкина в больницу может быть связано с медицинской операцией, которую пришлось отложить из-за процедуры лишения законодателя депутатской неприкосновенности.

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить. Попозже прокомментируем, сейчас не могу пока», — сообщил Геннадий Зюганов прессе.

Утром 30 ноября в СМИ попали сведения, что депутат КПРФ Валерий Рашкин был госпитализирован для проведения плановой операции на глазу. Незадолго до этого политика лишили неприкосновенности после незаконной охоты на лося.