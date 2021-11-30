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Лионель Месси назвал получение «Золотого мяча» особенным событием

Спорт
Лионель Месси назвал получение «Золотого мяча» особенным событием

Аргентинский нападающий Лионель Месси считает особенным событием получение награды «Золотой мяч». Он отметил, что в этом году достаточно хорошо играл и достоин звания лучшего футболиста в мире.

Месси подчеркнул, что в составе «Барселоны» провел хороший сезон, хоть команда и не выиграла Лигу чемпионов и регулярный чемпионат страны. Футболист заявил, что они боролись до конца и одержали победу в Кубке Испании.

«Для меня большая честь — стать первым футболистом, выигравшим "Золотой мяч" как игрок "ПСЖ". Это особенное событие», — заявил Месси на церемонии награждения, его слова передает RMC Sport.

Для аргентинца получение «Золотого мяча» в этом году стало седьмым в спортивной карьере. На звание лучшего футболиста в мире также претендовали поляк Роберт Левандовски, португалец Криштиану Роналду и француз Килиан Мбаппе.

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