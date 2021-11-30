Лионель Месси назвал получение «Золотого мяча» особенным событием

Аргентинский нападающий Лионель Месси считает особенным событием получение награды «Золотой мяч». Он отметил, что в этом году достаточно хорошо играл и достоин звания лучшего футболиста в мире.

Месси подчеркнул, что в составе «Барселоны» провел хороший сезон, хоть команда и не выиграла Лигу чемпионов и регулярный чемпионат страны. Футболист заявил, что они боролись до конца и одержали победу в Кубке Испании.

«Для меня большая честь — стать первым футболистом, выигравшим "Золотой мяч" как игрок "ПСЖ". Это особенное событие», — заявил Месси на церемонии награждения, его слова передает RMC Sport.

Для аргентинца получение «Золотого мяча» в этом году стало седьмым в спортивной карьере. На звание лучшего футболиста в мире также претендовали поляк Роберт Левандовски, португалец Криштиану Роналду и француз Килиан Мбаппе.