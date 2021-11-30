Путин указал на стремление России повысить экономический суверенитет без «крепостных стен»

РФ не пытается существовать за «крепостными стенами». Она лишь повышает экономический суверенитет. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал взаимоотношения с другими странами. Он выступил на форуме «Россия зовет». Страна планирует сотрудничать с другими государствами, но «там, где они этого хотят», отметил президент.

«Мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе и экономического. Будем стремиться к этому и дальше», — добавил Путин.

Ранее Ангола выразила надежду на расширение сотрудничества с Россией в космической сфере, передает телеканал «360». Министр телекоммуникаций и информационных технологий Мануэл Омень выразил надежду, что западные санкции не помешают партнерству.