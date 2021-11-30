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Путин указал на стремление России повысить экономический суверенитет без «крепостных стен»

Политика
Путин указал на стремление России повысить экономический суверенитет без «крепостных стен»

РФ не пытается существовать за «крепостными стенами». Она лишь повышает экономический суверенитет. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал взаимоотношения с другими странами. Он выступил на форуме «Россия зовет». Страна планирует сотрудничать с другими государствами, но «там, где они этого хотят», отметил президент.

«Мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе и экономического. Будем стремиться к этому и дальше», — добавил Путин.

Ранее Ангола выразила надежду на расширение сотрудничества с Россией в космической сфере, передает телеканал «360». Министр телекоммуникаций и информационных технологий Мануэл Омень выразил надежду, что западные санкции не помешают партнерству.

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