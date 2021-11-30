Путин сообщил, что безработица в России достигла допандемийного уровня

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в стране достигла уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Об это глава государства заявил в ходе выступления на пленарном заседании 13-го Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». Так, показатель уровня безработицы в стране снизился и составил 4,3%, что соответствует допандемийным показателям, отметил Путин.

«И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился», — подчеркнул лидер страны.

Как сообщалось ранее, президент России предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране. Члены бюджетного комитета Совета Федерации поддержали инициативу Путина.