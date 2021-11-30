Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять кино о краже золота

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил синопсис вестерна, в основу которого легла история о краже золота. Предполагается, что кино привлечет в регион туристов.

Дегтярев предложил задействовать киноиндустрию для улучшения туристического потенциала Хабаровского края.

«Я утверждал синопсис фильма. Называться будет "Умальта". Жанр фильма — вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм», — сказал Дегтярев во время стратегической сессии по вопросам социально-экономического развития региона.

Предполагается, что сюжет фильма будет основан на событиях 1916 года. По сюжету были убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска.

«Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровским краем, даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы. Локации в Петербурге и в Хабаровском крае — будем снимать», — заявил глава региона.

Сессия по вопросам создания социально-экономических проектов региона проходила в Хабаровске 30 ноября. Цель мероприятия — разработка конкретных мер, направленных на увеличение темпов экономического роста края с учетом основных аспектов его устойчивого развития.