Аэропорты Стамбула временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за сильного ветра

Сильный ураганный ветер стал причиной временной приостановки работы аэропортов в Стамбуле.

Об этом сообщил представитель авиакомпании Turkish Airlines.

«В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула. Относительно находящихся в воздухе самолетов ведется оценка возможности перенаправления их в другие аэропорты», — сказал представитель авиакомпании.

Пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн порекомендовал пассажирам уточнять информацию о грядущих рейсах на сайте Turkish Airlines или в кол-центре компании.

Ранее власти Стамбула сообщали о шести погибших, а также 46 раненых на северо-западе Турции. Инциденты произошли из-за бушующего на территории страны ветра, скорость которого местами достигает 130 километров в час.