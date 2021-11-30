Журналист Земмур сообщил о намерении участвовать в выборах президента Франции

Писатель и журналист Эрик Земмур официально объявил о желании баллотироваться на пост президента Франции.

Выборы главы государства в стране пройдут в апреле 2022 года. Земмур выступает за отмену санкций против России и восстановление отношений с Москвой. Политик сообщил об участии в гонке в видеообращении, которое транслировалось на YouTube-канале.

«Я решил представить свою кандидатуру на президентских выборах», — заявил Эрик Земмур.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон принял решение об изменении цвета национального флага, сообщает телеканал «360». Синий цвет теперь более темного оттенка.