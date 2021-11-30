Беглову на фоне гололеда в Петербурге припомнили подаренные Красноярску снегоплавильные установки

Общественный деятель, урбанист Даниил Воронин жестко прошелся по плохой уборке Санкт-Петербурга после снегопада.

Как отмечает эксперт, городские коммунальщики лишь делают вид, что убирают снег, но в действительности на дорогах и тротуарах гололедица и снежные накаты, что повышает риск ДТП и получения травм среди местных жителей. Коммунальщики создают лишь видимость активной работы по очистке города от снега, убежден Воронин.

«Пару дней назад также был снег, и группы районных администраций вовремя выложили фото с уборкой. Утром в 10:49 фотографии уже четко были загружены. Важно же сделать вид, а как на самом деле — это не имеет значения», — цитирует урбаниста Федеральное агентство новостей (ФАН).

Общественник напомнил, что не так давно губернатор Петербурга Александр Беглов подарил Красноярску две снегоплавильные установки, хотя городу они тоже были не лишними. Также он сравнил количество снегоуборочной техники в Москве и Петербурге не в пользу последнего. В столице заявляют о наличии около 13,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, тогда как Смольный отчитывался о 1800 единицах.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали отсутствие уборки снега в городе. Люди писали, что едва смогли добраться утром до работы, не разбив головы.