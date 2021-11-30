Захарова раскритиковала заявление британского МИД о стратегической ошибке Москвы

Стратегические ошибки являются прерогативой Великобритании, подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так российский дипломат ответила на слова главы британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс, которая призвала Москву воздержаться от попыток подорвать стабильность у союзников Лондона. Это будет стратегической ошибкой, сказала руководитель МИД королевства.

«Мы не посягаем на стратегические ошибки — это историческая прерогатива Британии», — написала в Telegram Захарова.

Ранее сообщалось, что представитель МИД России иронично прокомментировала заявление Пентагона о планах по расширению военной инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана. Захарова усомнилась, что подобные намерения хоть как-то соотносятся с программой «зеленой экономики».