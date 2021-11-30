Орловский губернатор Клычков сообщил о своих дальнейших планах на посту главы региона

Руководитель Орловской области Андрей Клычков ответил на вопрос пользователей Сети о своем уходе с поста. По словам губернатора, он сейчас не намерен увольняться.

Глава региона сделал заявление в рамках прямой линии с жителями региона. Трансляция проходила на платформе аккаунта Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

«Нужно спрашивать не мои планы, а планы жителей области. Я, безусловно, как уже неоднократно говорил, никуда не собираюсь. Много удалось сделать, но много еще хочется сделать. Наступит 2023 год, спросим у жителей. Если поддержат, продолжу работать», — подчеркнул Клычков.

Ранее об отставке объявил вице-премьер крымского правительства Андрей Рюмшин, передает телеканал «360». Политик сам подал соответствующее прошение, его рассмотрят в ближайшее время.