Начальник отдела УЭБиПК московской полиции и его отец насмерть разбились в ДТП под Орлом

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Москвы и его отец погибли в ДТП на трассе Ливны — Брод-Верховье в Орловской области.

Смертельная авария произошла 29 ноября. По предварительным данным, 39-летний полковник полиции, находившийся за рулем BMW X7, не справился с управлением — транспортное средство вылетело в кювет.

От удара иномарка получила повреждения, водитель и пассажир вылетели через разбитое стекло и погибли на месте до прибытия врачей скорой помощи. Правоохранители проводят проверку, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.