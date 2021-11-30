Bloomberg: на карте мира могут появиться независимый Техас и «Калифорнийская Республика»

Вместо США на карте мира уже в ближайшем будущем могут появиться две идеологически враждующие державы — независимый Техас и «Новая Калифорнийская Республика». Об этом пишет авторитетное издание Bloomberg.

Самый страшный сценарий распада США предусматривает раскол по «сине-красным линиям» — разделение на адептов консервативных республиканских ценностей и либерально-демократически настроенные регионы. Как отмечают аналитики Bloomberg, за такое развитие событий выступает больше половины сторонников экс-президента страны Дональда Трампа.

«Сегодня у нас в Америке есть, по сути, две конкурирующие, радикально отличающиеся друг от друга и взаимоисключающие концепции добра, справедливости и надлежащей роли государства во взаимоотношениях со своими гражданами», — приводит автор статьи слова радикального консерватора Дэвида Рибоя.

США — это государство-конгломерат, которое от распада на более мелкие субъекты удерживали только коллективные ценности и идеалы. Сейчас, когда объединяющие факторы слабеют и на передний план выходит назревающий общественный раскол и недовольства, в народе все чаще вспоминают развал СССР, Чехословакии и даже намекают на повторение истории Техасской республики 1836-1844 годов.

«Если энтузиасты Тексита когда-либо добьются своего, США попрощаются с 29 миллионами человек и девятой по величине экономикой в мире, наряду с почти 40% добычи нефти в США и четвертью ее природного газа», — предупреждает автор публикации Bloomberg Макс Гэстингс.

У читателей Bloomberg, однако, единой позиции не сложилось. В комментариях развернулась оживленная дискуссия между сторонниками республиканцев и демократов. Первые указывали на экономическую мощь Техаса и политический эксперимент середины XIX века, а вторые отсылали к уровню развития Калифорнии в сфере высоких технологий и пищевых производств.

«Да, этот глубокий раскол между штатами уже существует. "Синие" штаты — преимущественно доноры, "красные" живут на федеральных субсидиях. Отделение Калифорнии — это конец США. Калифорния — это пятая экономика мира. И это не только высокие технологии. Зайдите в любой продуктовый магазин — подавляющее большинство продукции из Калифорнии!» — признали читатели.

Раскол США на республиканцев и демократов в последние годы становится все более и более явственным. Американские консерваторы агрессивно критикуют действующего главу государства Джо Байдена, а леволибералы регулярно выступают с нападками в адрес экс-главы государства Дональда Трампа.