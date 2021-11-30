«Вражеская орда с востока». На Украине обеспокоились влиянием РФ на газовый рынок Европы

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о нежелании России вести переговоры по поводу продления контракта о транзите газа после 2024 года. По его словам, отсутствие соглашения сделает Европу более уязвимой после введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2»).

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров [с Россией]. <...> Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — цитирует Витренко Reuters.

Если соглашение между странами не продлят, то контроль России над поставками топлива в Европу существенно возрастет за счет трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», убежден глава «Нафтогаза».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В этой связи Витренко посетовал на то, что у Киева отсутствует право вето в отношении «СП-2». Он напомнил, что формат участия «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации Nord Stream 2 AG не позволяет властям остановить этот процесс.

Впрочем, Украина намерена оспорить финальную сертификацию проекта в судебном порядке, если обнаружит, что она нарушает европейское законодательство, заключил Витренко.

Заявление главы «Нафтогаза» прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос продолжения транзита российского газа через Украину будет обсуждаться в том случае, если у «Газпрома» появятся покупатели на это топливо.

«Пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать», — указал Песков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов обратил внимание, что украинские власти сами отказываются идти на переговоры с Россией. О желании увеличить транзит они заявляют лишь в публичной сфере.

«В Киеве, с одной стороны, говорят, что Россия — это враг. И весь смысл существования Украины — это защита Европы от вражеской орды с востока. С другой стороны, они говорят, мол, враг должен регулярно через них транспортировать газ и регулярно платить за это», — возмутился эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что Москва пока не получала со стороны Киева каких-либо внятных предложений. По его словам, «Нафтогазу» следует найти «более приемлемые и разумные» условия контракта.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«То, что мы слышали пока, это сохранение цены на транзит, снижение цены на дополнительные объемы по транзиту, которые России, скорее всего, не понадобятся, если будет запущен “СП-2”. А еще — установление контракта на 15 лет, что, мягко говоря, немало для такого волатильного продукта, как газ», — заметил Корнилов.

В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Согласно документу, российская компания обязалась прокачать через Киев не менее 225 млрд куб. м газа за пять лет.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что корпорация готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, но это будет зависеть от экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы Украины.

Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. Однако он выразил опасения, что украинская ГТС при увеличении транзита может попросту «лопнуть» из-за изношенности оборудования.