Переедание и курение могут спровоцировать опасное повышение гемоглобина в крови

Высокий гемоглобин в крови представляет смертельную опасность для человека. Одними из факторов, которые повышают риск недуга, являются курение и переедание.

Высокий уровень гемоглобина может привести к образованию тромбов в сосудах. Это, в свою очередь, способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Повышенным гемоглобином считается показатель 160 у мужчин и 140 среди женщин. Такие значения увеличивают риск инсульта и инфаркта.

Факторы, которые приводят к высокому гемоглобину, являются хронический стресс, переедание, курение, обструктивные болезни легких. Также для профилактики следует отказаться от употребления спиртного, пишет издание «Челнинские известия».

Однако слишком низкие показатели гемоглобина также могут негативно сказаться на здоровье. Диетолог Михаил Гинзбург ранее назвал повышающие гемоглобин продукты. В первую очередь следует добавить в ежедневный рацион яйца и рыбу, передает телеканал «360».