Прототип нового российского препарата от COVID-19 может появиться через четыре месяца

Специалисты холдинга «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) приступили к разработке нового препарата от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Артур Исаев.

В настоящее время препарат находится на начальной стадии разработки. Предполагается, что его первые прототипы появятся в ближайшие четыре месяца. Кроме того, специалисты ИСКЧ планируют оценить эффективность вакцины «Бетувакс» против штамма коронавируса «Омикрон». В случае необходимости она может быть модифицирована

«Мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина этот серотип вируса "Омикрон"», — объяснил исаев в беседе с ТАСС.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак».