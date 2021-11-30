Политолог Бортник спрогнозировал бегство Зеленского с Украины после 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский покинет страну, уверен политолог Руслан Бортник. Главе государства придется мигрировать в случае поражения на выборах в 2024 году, подчеркнул эксперт.

Подобные прогнозы появляются уже не в первый раз. Недавно украинский эксперт Тарас Загородний предсказал Зеленскому «политическую смерть». Президент не нравится многим людям из-за своих действий. Поэтому после выборов его не оставят в покое, убежден Бортник.

«Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция... Понимаете, (экс-президент Украины Виктор. — Прим. ред.) Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил (лидера партии "Батькивщина" Юлию. — Прим. ред.) Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло», — объяснил политолог в эфире канала «Наш».

Ранее Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Александра Руснака, передает телеканал «360». Президент не стал объяснять, почему принял такое решение.