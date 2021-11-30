Истинное отношение украинцев к России может удивить многих. Страшную правду об отношениях Москвы и Киева в интервью «Бизнес Online» раскрыл авторитетный политолог Михаил Погребинский.

В комментарии прессе эксперт оценил вероятность открытого вооруженного конфликта между Россией и Украиной. По мнению политолога, даже если речь дойдет до конфликта в горячей фазе, этот сценарий не приведет к третьей мировой войне. Однако локальное столкновение тоже не принесет сторонам большой радости. Для Киева возможная «война» закончится сокрушительным поражением, а Москва столкнется с агрессией и ненавистью со стороны украинцев.

«Есть миллионы людей, которые ненавидят Россию. Не надо быть Архимедом, чтобы понимать, что это (военная победа Украины. — Прим. ред.) невозможно», — объяснил Михаил Погребинский.

Официальная Москва продолжает придерживаться позиции исторического единства с жителями подконтрольных Киеву территорий. Этому посвящена опубликованная президентом России Владимиром Путиным статья. В ней российский лидер обосновывает свою позицию по диалогу народов и публикует историческую справку, которая призвана дать исчерпывающую информацию о текущей напряженности в их отношениях. Работа опубликована как на русском, так и на украинском языках.