Песков допустил возможность обсуждения саммита Путина и Байдена главами МИД России и США

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из США Энтони Блинкен могут обсудить на полях заседания СМИД ОБСЕ подготовку встречи российского и американского лидеров.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, не исключено, что американский госсекретарь и руководитель российского внешнеполитического ведомства затронут тему подготовки контактов президента РФ Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена.

«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Лавров и Блинкен затронут этот вопрос только в случае проведения встречи дипломатов на полях СМИД, уточнил Песков.

Представитель Кремля недавно комментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена, пишет телеканал «360». Переговоры президентов могут пройти в формате видеоконференции, предположил Песков.