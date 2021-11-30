Снегопад парализовал автомобильное движение в Петербурге

Санкт-Петербург традиционно оказался не готов к снегопадам: обильные осадки, выпавшие в ночь на 30 ноября, парализовали дорожное движение.

Автомобильные пробки в Петербурге по состоянию на 10:30 по местному времени достигали восьми баллов. Часом ранее фиксировались максимальные, десятибалльные пробки.

Как отметил автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя сложившуюся в городе ситуацию, максимальная скорость машин на дорогах не превышает 30-35 км/ч.

«У меня на спидометре сейчас как раз 35 километров», — подчеркнул он в беседе с ФАН.

Несмотря на сильный снегопад, агентство продолжает фиксировать тревожные сигналы, что на улицах города по-прежнему недостаточно техники, а чистка дворовых территорий началась лишь утром. Петербуржцы через соцсети уже обрушились с критикой на администрацию Северной столицы и губернатора Александра Беглова, которые заявляли о готовности города к зиме.