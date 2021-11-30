Евроэксгумация. Нидерланды готовят новое расследование по делу MH17

Нидерланды готовят новый поворот в расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины 17 июля 2014 года. Телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники докладывает, что процесс инициируют на площадке Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO).

Также Амстердам прорабатывает «план Б»: подать в Международный суд ООН на Россию за «финансирование повстанцев на востоке Украины». Инсайдеры RTL убеждены, что процедура в ICAO «очень многообещающая», и именно она заставит Москву «возобновить обсуждение вопроса об ответственности» за события семилетней давности.

При этом новое расследование трагедии MH17 контрпродуктивно, признают в Нидерландах, потому что ICAO едва ли сможет «разрешить этот спор». Речь идет скорее о «ступеньке», которая поможет суду «привлечь РФ к ответственности». При этом сотрудничать с родиной художника Винсента ван Гога намеревается Австралия, передает телеканал RTL Nieuws.

«Сейчас, спустя семь лет после ужасной катастрофы, мы все еще ждем справедливости», — заявил депутат леволиберальной нидерландской партии «Демократы 66» Шурд Шурдсма.

wikipedia.org / Ministerie van Defensie

То, что новый виток разбирательств по делу MH17 ни к чему следователей из Амстердама не приведет, подтверждает гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Нидерланды активно игнорируют данные о причастности к трагедии украинских ВС и вставляют палки в колеса специалистам российского концерна «Алмаз-Антей», не желая принимать доказательства участия бойцов ВСУ в уничтожении Boeing 777.

Политолог назвал следствие вокруг крушения российского судна «нерешаемой проблемой», к которой коллективная Европа периодически возвращается для «подпитки» антироссийской риторики.

«Европа старается ворошить эти проблемы не столько для противодействия России, сколько для "внутреннего пользования", скажем так, — объяснил Маркелов. — Власти Нидерландов дают сигнал, что они не бросают ту страшную историю, помнят о ней и делают все возможное якобы "на чистом юридическом языке". Нужно подпитывать публику на предмет ослабления России, для этого используют трагедию MH17, потому что новых "историй" не так много».

Prt Scr courtmh17.com /

Юридически России ничего не грозит, уверен глава агентства «Маркелов Групп», так как в стране действует закон о презумпции российского права над международным. Между тем новых «доказательств» от Нидерландов ждать не приходится.

«Системно этот процесс ведет в никуда. Его единственная цель — постоянно производить эксгумацию этой темы, раззадоривать публику», — подытожил собеседник «Политики Сегодня».

Boeing 777, летевший из Амстердама в столицу Малайзии Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года. Все 298 находящихся на борту пассажиров и членов экипажа погибли.

Спустя некоторое время Объединенная следственная группа обвинила в трагедии Россию. Следователи заявили, что самолет сбила ракета класса «земля-воздух», выпущенная зенитным ракетным комплексом «Бук», который принадлежал российской армии. Минобороны РФ предоставило сведения о том, что ракета была выпущена из старой модификации «Бука», которой пользуются ВСУ, но суд в Гааге отказался рассматривать любые альтернативные версии инцидента.