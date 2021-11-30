Врач Тяжельников рекомендовал носить обувь на рифленой подошве в гололедицу

Россиянам рекомендуется отказаться от ношения каблуков, чтобы не поскользнуться в гололед. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как утверждает медицинский специалист, предпочтение в морозную погоду следует отдавать обуви на плоской рифленой подошве. Обувь с низкими широкими каблуками также позволит человеку не поскользнуться, отметил он. Не менее важно двигаться по скользкой поверхности с осторожностью.

«Передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах», — подчеркнул Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач уточнил, что в случае потери равновесия следует присесть на корточки, чтобы снизить высоту падения. В случае падения необходимо сгруппироваться и напрячь мышцы. После падения рекомендуется приподнять голову и прислушаться к ощущениям. Если возникает острая боль, то необходимо вызвать скорую помощь.