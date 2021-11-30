Коммунист Валерий Рашкин попал в медицинское учреждение

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин находится в медучреждении, сообщают журналисты.

Недавно парламентарий попал в скандал с убитым лосем. В его багажнике обнаружили тушу расчлененного животного, предположительно, добытую во время незаконной охоты. Вскоре Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Сейчас политика отправили в больницу на лечение. Об этом рассказали в «Интерфаксе» со ссылкой на источник во фракции.

«О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее коммунист раскаялся из-за охоты на лося, передает телеканал «360». Депутат подчеркнул, что знакомые заверили его в якобы имеющемся разрешении на отлов животных.