Посол Аскальдович: в России нет преследований по религиозному признаку

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России.

Речь идет о заявлении американского дипломата, согласно которому Россия была включена в список стран, причастных к «нарушениям» религиозных свобод. Аскальдович раскритиковал позицию Госдепа США и напомнил, что на территории РФ нет преследований по религиозному признаку, передает РИА Новости.

«Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести"», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил американскую сторону в искажении фактов об отъезде российских дипломатов. По его словам, Москве пытаются приписать то, что не имеет отношения к реальности, пишет телеканал «360».