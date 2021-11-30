Украина пустила на ветер миллионы долларов ради поддержания курса гривны

Киев безрезультатно потратил рекордную сумму на спасение гривны. Как сообщил портал finance.ua со ссылкой на данные регулятора, за минувшую неделю с 22 по 26 ноября Национальный банк Украины (НБУ) продал 630 миллионов долларов.

Издание передает, что НБУ увеличил продажу валюты более чем в шесть раз, однако его усилия оказались тщетными — за неделю курс гривны упал до 27,10 за доллар, тем самым достигнув максимума за пять месяцев.

В общей сложности с начала этого года регулятор купил на межбанке 3,6 миллиарда долларов и продал около 985 миллионов. Сальдо интервенций составило 2,6 миллиарда долларов.

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Ранее Национальный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1%. По оценке организации, существенно ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики будут высокие цены на энергоносители и неблагоприятная ситуация с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 699 миллионов долларов. Как отметил президент Владимир Зеленский, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями COVID-19.