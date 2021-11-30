Политолог Сатановский призвал Россию жестко ответить на обвинения в трагедии МН17

Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал расследование дела о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как отметил эксперт, Нидерланды находятся на завершающей стадии очередного решения, призванного нанести удар по России и подать иск против Москвы из-за ситуации с рейсом МН17. Это будет означать, что именно Россию в очередной раз обвинят в трагедии, так как страна не обеспечила безопасность полета согласно конвенции 1944 года. К Киеву же никаких претензий ни у кого в мире и тем более в Нидерландах быть не может, добавил он.

«Надо, чтоб были виноваты русские — будут. Причем во всем, включая то, что украинские авиадиспетчеры направили пассажирский борт в зону гражданской войны», — написал Сатановский в Telegram-канале.

Новостное агентство «Харьков» / Андрей Тюнников

Также политолог возмутился, что российские власти не дают жесткого ответа на все обвинения. Сатановский одной емкой описал отношение Запада к нашей стране.

«Россию все к ней причастные держат за главного идиота. Ну, так они себя с ней и ведут. Соответственно тому, что наша страна и ее руководство с собой вытворять позволяют, в том числе в Гааге. Позорная ситуация. Гнусная. Мерзкая и подлая. Объяснять которую совершенно нечем — по крайней мере, внутри страны», — заключил востоковед.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отложил слушание по делу «Украина и Нидерланды против России» на 26 января 2022 года. Слушание касается вопроса относительно событий на востоке Украины, включая катастрофу авиарейса MH17.