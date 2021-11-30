Военный вертолет разбился в Азербайджане во время тренировочного полета

Вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился во время тренировочного полета, есть погибшие и раненые, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

Инцидент произошел на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе около 10:40 по местному времени. Во время учений военный вертолет потерпел крушение. Точное число погибших уточняется, информации о состоянии пострадавших членов экипажа пока не поступало.

На место аварии прибыли руководители Госпогранслужбы и Генпрокуратуры, проводится совместное расследование. Все обстоятельства и причины падения воздушного судна устанавливаются.