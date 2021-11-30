Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с «Областным телевидением»

Медиагруппа «Патриот» представила нового информационного партнера. Им стала телекомпания «Областное телевидение», относящаяся к числу одних из самых известных средств массовой информации Свердловской области.

В рамках сотрудничества Медиагруппа «Патриот» и «Областное телевидение» будут проводить работу, направленную на борьбу с недостоверной информацией. По мнению главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, в современном мире существует необходимость в использовании проверенных источников информации.

«Совместно с нашими партнерами мы продолжаем разоблачать фейки и защищать информационный суверенитет России», — заявил он.

Телекомпания «Областное телевидение» — общедоступный канал Свердловской области. Отмечается, что уровень зрительского доверия к этому СМИ активно растет. Так, 52% зрителей региональных каналов считают, что ОТВ лучше всех информирует о событиях, происходящих на территории области.