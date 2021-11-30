Зима сжигает мосты. Снегопад в Петербурге парализовал Литейный мост

В Петербурге сильный снегопад ночью 30 ноября не позволил развести Литейный мост. Створка переправы не смогла сдвинуться с места из-за повышенной нагрузки и нетронутых сугробов, в результате чего по Неве не смогло пройти одно судно. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста», в чьем ведении находятся городские мосты.

При этом циклон «Бенедикт», пришедший в Северную столицу с юга, будет и дальше заметать город снегом, обращают внимание метеорологи. С утра 20-сантиметровая снежная масса парализовала крупнейшие транспортные магистрали Северной столицы — в 9:00 город встал в 10-балльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загрузка дорог снизилась до 8 баллов, однако по-прежнему затруднено движение по Литейному, Троицкому, Тучкову и Большеохтинскому мостам.

На этом фоне бездействие городских властей в целом и губернатора Александра Беглова в частности может привести к полноценному транспортному коллапсу не только на земле, но и на Неве — главной водной артерии Петербурга.

Невские Новости / Сергей Борода

В беседе с «Политикой Сегодня» адвокат Янис Юкша с иронией обратил внимание на то, что в России зима каждый год приходит «внезапно», а выпавший снег, продление речной навигации или образовавшийся при минусовой температуре гололед вызывают у местных властей «глубокое удивление».

«Петербург оказался неготовым к наступлению зимы. И это происходит накануне декабря. Я не уверен, что случился катаклизм, на который можно свалить ненадлежащую работу городского хозяйства. Ответственной в этом случае будет организация, в ведении которой находятся мосты. Она должна возместить ущерб владельцу судна за счет средств городского бюджета», — заявил юрист.

По словам Юкши, любые городские власти должны налаживать транспортное сообщение во вверенной им вотчине, и Петербург не является исключением.

«Если у вас во дворе стоит автомобиль, и на него упало дерево, то виновником произошедшего будут местные органы власти, которые это допустили. Если же “Мостотрест”откажется компенсировать убытки судоходной компании, то доказывать, что это были форс-мажорные обстоятельства, что мост сегодня не развелся, потому что снега выпало больше, чем нужно, предстоит в суде. Но не нужно доказывать, что зимой выпадает снег», — заключил адвокат.

ФБА «Экономика сегодня» /

Впрочем, в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга сообщили, что за минувшие сутки было убрано более 7,7 тысячи кубометров снега. Утром 30 ноября очищать город от снежного покрова выехали 1 000 единиц техники и 490 дворников. Собранную снежную массу отвезли в пункты приема и утилизации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По сообщению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за минувшие сутки в Петербурге выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы ноября. Если 29 ноября в городе на Неве высота снега составляла 3 сантиметра, то на следующий день — целых 20.