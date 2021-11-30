Журналисты The Moscow Post ответят перед судом за недостоверный материал о Пригожине

Бизнесмен Евгений Пригожин готовится к судебному разбирательству с изданием The Moscow Post. Юристы компании «Конкорд» обратились в Петроградский районный суд Петербурга с иском к этому СМИ.

Поводом послужила публикация статьи в The Moscow Post, содержащая недостоверные сведения про Пригожина. Юристы направили иск в Петроградский районный суд, чтобы отстоять честь и достоинство предпринимателя, а также призвать The Moscow Post к ответу, сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Надеемся, что вышеуказанное СМИ ответит за свои действия в соответствии с российским законодательством, а другие средства массовой информации будут тщательно проверять публикуемую информацию на достоверность и соблюдать нормы журналистской этики», — сказано в заявлении.

Евгений Пригожин также ранее прокомментировал статью The Moscow Post. Бизнесмен назвал материал абсурдным и опроверг сведения журналистов о том, что якобы получал деньги из бюджета Петербурга и тратил их на партию «Родина».