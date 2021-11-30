Умерла актриса из «Путешествия к центру Земли» Арлин Кэрол Дал

Известная американская актриса Арлин Кэрол Дал, сыгравшая в фильме «Путешествие к центру Земли», скончалась на 97-м году жизни в Нью-Йорке.

Новостью о смерти Кэрол Дал поделился ее сын, актер мыльных опер Лоренцо Ламас сообщил в Facebook. Причины и обстоятельства смерти артистки он раскрывать не стал.

«Я запомню ее смех, ее радость, ее достоинство, с которыми она проходила все невзгоды. Она никогда в жизни не говорила про кого-нибудь плохого слова», — говорится в сообщении Ламаса.

Арлин Дал в 1950-х являлась одной из икон голливудского кино. Она получила широкую известность после ролей в таких фильмах, как Фортуна — это женщина», «Оттенок алого», «Без лишних вопросов», «Господство террора», «Место преступления», «Ночь бойца, или Кикбоксинг в США», «Захватчики земли». Она также появилась в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить», «Все мои дети» и «Отступник». По завершению актерской карьеры, она нашла себя в индустрии косметики.