Омский оперштаб дал главе минстроя Заеву две недели на проект системы QR-кодов в транспорте

В Омске планируют ввести систему QR-кодов в общественном транспорте. Действующий штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции выделил две недели главе регионального министерства строительства Антону Зуеву для подготовки соответствующего распоряжения, передает издание «СуперОмск».

Такое решение принял местный оперштаб на прошедшем 29 ноября заседании. Также, согласно итогам собрания, с 1 декабря будет снят запрет на ночную работу ресторанов и сетей общественного питания, до 15 декабря приостанавливается деятельность детских игровых комнат в торговых центрах, а режим повышенной готовности продлевается до конца года.

«Мы видим, что заболеваемость уже более двух недель держится на одном уровне, снизилось количество госпитализаций с трехсот в начале месяца до двухсот в конце, выросли темпы вакцинации», — объяснил губернатор Александр Бурков.

Ранее омский Роспотребнадзор обязал работников сразу нескольких сфер экономики сделать прививку от коронавирусной инфекции.