Посольство РФ в Кабуле сообщило о предстоящей поставке гуманитарной помощи в Афганистан

Москва доставит новую партию гумпомощи в Афганистан. Об этом сообщило посольство России в Кабуле.

Отечественные воздушно-космические силы уже поставили в восточное государство более 36 тонн гуманитарного груза. Также они вывезли из страны более 200 граждан России, Армении, Афганистана, Белоруссии и Украины. Москва намерена доставить еще одну партию в декабре.

«Мы подтверждаем (прибытие гуманитарной помощи. — Прим. ред.) 1 декабря», — отметили в посольстве РФ в Кабуле в беседе с ТАСС.

Ранее МИД России заявил о заинтересованности в политической стабильности в Афганистане, передает телеканал «360». Москва также готова участвовать в экономических проектах восточного государства на коммерческой основе, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.