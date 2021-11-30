Неготовность Петербурга к снегопадам объяснили неподотчетностью Смольного перед ЗакСом

Жителей и гостей Санкт-Петербурга утром 30 ноября ждал неприятный сюрприз: улицы города за ночь замело настолько, что пройти по ним подчас оказывалось попросту невыполнимой задачей. Неготовность Северной столицы к снегопадам объяснили в том числе неподотчетностью местных властей перед Законодательным собранием.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва Андрей Васильев отметил, что нынешней зимой существует вероятность повторения сценария прошлых лет, связанного с плохой работой коммунальных служб. По его словам, корни проблемы уходят в деятельность чиновников Смольного.

«Проблема эта известная, существует не один год. В Петербурге снег, как всегда, выпадает неожиданно, как будто мы в Африке живем. Средства для этого есть, и правительство должно отчитываться перед Законодательным собранием, а то и следить», — отметил Васильев в комментарии ФАН.

Собеседник агентства напомнил, что проблема снега в Северной столице уже стоила должности бывшему губернатору города Георгию Полтавченко. Если ситуация сохранится, «и за вторым придут», добавил он, намекая на нынешнего главу Петербурга Александра Беглова.