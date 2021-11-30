Жители Петербурга пожаловались на бездействие коммунальных служб в снегопад

Пришедший в Санкт-Петербург снегопад сковал городские улицы. Гневные комментарии от жителей о работе коммунальных служб начали появляться в Сети с утра, 30 ноября.

Под конец ноября в Северную столицу пришла настоящая зима со снегопадами и морозами. Однако комитет по благоустройству пустил на самотек уборку городских улиц. Пользователи соцсетей заявили, что в некоторых районах коммунальщиков не было вообще.

«На КАД на участке от Кронштадта до Пулковского вообще не было техники. Сугробы в правой полосе, а на съездах вообще с полколеса глубины снега», — цитирует Федеральное агентство новостей один из комментариев в соцсетях.

Горожане отмечают, что для коммунальных служб «зима пришла как всегда неожиданно». Некоторые пользователи отмечают, что история с халатным отношением к уборке снега в Петербурге — это традиция. Кроме того, ситуация на дорогах города только усугубляется.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял о готовности города к наступлению зимы. Кроме того, он сообщил о повсеместной мобилизации снегоуборочной техники.