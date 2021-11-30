Эстония заявила о готовности ввести новые санкции против Белоруссии в начале декабря

Официальный Таллин введет новый пакет санкционных ограничений в отношении белорусских властей 2 декабря, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

По словам эстонских дипломатов, на текущий момент ведется финальная подготовка новых ограничений.

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе», — говорится в сообщении.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не могут раскрыть имена и названия компаний, против которых будут введены ограничения. Соответствующая информация будет представлена только после окончательного согласования, резюмировали в МИД.

Стоит отметить, что отношения между Белоруссией и Эстонией обострились на фоне миграционного кризиса. Правительство Таллина считает, что Минск якобы намеренно поставляет беженцев к границам Евросоюза.