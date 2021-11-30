Дорогие товарищи. Топ-5 губернаторов, чье содержание влетело регионам в копеечку

С впечатляющими диспропорциями столкнулись авторы Telegram-канала «Региональная политика», взявшись подсчитать расходы региональных бюджетов на содержание губернаторов с января по сентябрь 2021 года. Где-то траты уходили далеко за полмиллиарда рублей, а где-то в графах числились подозрительные нули, будто бы заставляя поверить, что избранники народа работают на добровольных началах.

«Политика Сегодня» добавила в уравнение самых «дорогих» российских начальников еще одну переменную, заглянув в их антикоррупционные декларации.

mosreg.ru / Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев

Андрей Воробьев

Неудивительно наблюдать в топе рейтинга главу богатой Московской области Андрея Воробьева с расходами на аппарат 715 миллионов рублей за январь-сентябрь этого года. Казалось бы, сумма приличная, но все познается в сравнении. У ближайшего соседа за такие деньги можно себе позволить переложить плитку всего лишь на нескольких улицах. На фоне центра притяжения всех российских бюджетов Подмосковье, вероятно, старается не ударить в грязь лицом. Чтобы донести до граждан суть деятельности местных властей и укрепить к ним доверие были потрачены 1,3 млрд рублей. Сам господин Воробьев в 2020 году заработал почти 80 млн рублей. Осмелимся предположить, что столь высокая продуктивность главы региона оправдывает содержание спортивно-оздоровительного комплекса площадью 871 кв. м.

К слову, дефицит бюджета Подмосковья составляет 28 млрд рублей.

vk.com / Радий Хабиров

Радий Хабиров

Глава далекой от российской столицы Республики Башкортостан Радий Хабиров зарабатывает куда скромнее своего подмосковного коллеги. Согласно декларации о доходах, за 2020 год он стал богаче всего на шесть миллионов рублей. Помимо скромной суммы финансовый документ отражает стандартный набор российского чиновника: земельный участок, жилой дом, квартира, дача, гараж. А вот расходы на аппарат вывели господина Хабирова на второе место в топе — налогоплательщикам он обошелся в 456 млн рублей. Но едва ли приведенная сумма позволят предположить, что глава Башкирии имеет страсть к излишествам. Напротив, он стоит на том, что жить нужно по совести — в прошлом году Хабиров призывал своих подчиненных проводить корпоративы без всяких роскошеств и излишеств, чтобы не раздражать людей.

Республика живет с дефицитным бюджетом: разница между доходами и расходами — 22 млрд рублей.

krskstate.ru / Вадим Кофман

Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс немногим уступил предыдущему коллеге в расходах на содержание своего аппарата. В рейтинге он занимает третье место, потратив 440 млн рублей. А вот в части личного обогащения оставил Хабирова далеко позади: на двоих с супругой в прошлом году народный избранник заработал 46 млн рублей. Помимо обширного списка недвижимости в декларации Усса заявлен скоромный автопарк — два автомобиля Land Rover Range Rover, цена на которые может доходить до 10 млн рублей, автомобиль Lexus GS300 и маломерное судно Silverado 31А. По некоторым данным, красноярский руководитель очень ценит комфорт в рабочих поездках — журналисты подсчитали, что визит Усса на ПМЭФ в Петербург обошелся региональному бюджету в два миллиона рублей. В райдере значился номер в пятизвездочном отеле Corinthia и люксовый Mercedes-Benz S 350 d.

Дефицит областной казны утвержден в размере 17,2 млрд рублей.

fas.gov.ru / ФАС России

Дмитрий Махонин

Глава Пермского края Дмитрий Махонин почти в точности повторил кейс своего башкирского коллеги, задекларировав доход в 6,5 млн рублей и потратив на содержание своей команды 423 млн. Впрочем, цифра эта меркнет на фоне анонсированных планов разгуляться на широкую ногу в 2023 году. Пермь отпразднует свое 300-летие, в связи с чем господин Махонин намерен потратить почти 200 млрд. рублей. Деньги пойдут на возведение и модернизацию всевозможных учреждений — здравоохранения, образования, спорта. Вишенкой на торте обещает быть новая сцена Пермского театра оперы и балета. Как гласит знаменитый пермский арт-объект, «Счастье не за горами».

В 2021 году расходы пермской казны превышают доходы на 24,2 млрд рублей.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Евгений Куйвашев

Замыкает пятерку самых дорогих российских губернаторов глава Свердловской области Евгений Куйвашев с расходами на аппарат 347 млн рублей при текущем дефиците регионального бюджета в 40,6 млрд. На двоих с супругой он заработал в 2020 году около 11 млн рублей. Владелица бутиков элитных вин Наталья Куйвашева подчас зарабатывает сопоставимые суммы в одиночку: в 2019 году она задекларировала доход более чем в 11,5 млн рублей. Вероятно, из-за опьянения успехом владелица алкобизнеса позабыла вовремя заплатить налоги и попала в базу тюменских судебных приставов с задолженностью 61 870 рублей 58 копеек. Иногда сухие цифры бывают красноречивы.