Чубайс взял на себя ответственность за все плохое, что происходит с Россией

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями и экс-глава Роснано Анатолий Чубайс взял на себя ответственность за все плохое, что происходит в стране.

Политик дал интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В рамках беседы Чубайс подтвердил, что все негативные явления в России случаются по его вине.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня», — сказал спецпредставитель главы государства.

Чубайс добавил, если где-то случается что-то плохое, значит «что-то недопоняли, недоделали, недоработали».

Экс-глава Роснано ранее высказался по теме энергетического кризиса, который затронул не только европейские, но и другие страны. По словам Чубайса, проблема имеет более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд.