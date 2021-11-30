Непривитые хабаровские чиновники будут работать удаленно с 1 декабря

Власти Хабаровского края переводят на дистанционную работу чиновников, которые не смогли сделать прививку из-за медотвода.

Согласно постановлению правительства региона, с 1 декабря сотрудники органов исполнительной власти, имеющие противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции, должны будут перейти на удаленную работу.

Кроме того, в регионе начнут действовать новые правила, согласно которым граждане должны будут предъявлять QR-коды на внутренних перелетах и при посещении зданий государственных органов.

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав России документы на исследования антикоронавирусной вакцины для детей от 6 до 11 лет. При этом вакцинация подростков от 12 лет может начаться уже в декабре, передает телеканал «360».