Обозреватель Корнилов счел миграционный кризис выгодным для Польши

Обострившая ситуация с мигрантами на польской границе оказалась благоприятной для Варшавы, уверен обозреватель Владимир Корнилов.

Речь идет о миграционном кризисе, который сохраняется на границе ЕС и Белоруссии уже не один месяц. У рубежей стран Евросоюза, в том числе Польши, скопились тысячи нелегалов. Европейские политики возлагают ответственность за случившиеся на Минск, а некоторые — на Москву. Россия и Белоруссия неоднократно подчеркивали, что не причастны к происходящему.

Обозреватель Корнилов раскрыл неудобную правду о значении миграционного кризиса для Польши. На деле ситуация стала для Варшавы манной небесной. Ведь она помогает отвлечь Брюссель от конфликта с Варшавой, убежден эксперт.

«И как-то отошли все эти проблемы польского правительства. То есть, они (власти — Прим. ред.) уже обвиняют критикующую власть внутреннюю оппозицию: смотрите, это пятая колонна Кремля, раз они критикуют наши действия. Вы смотрите — это внутренний враг, и не только враг внешний к нам прорывается», — отметил Корнилов в беседе с «Украиной.ру».

Ранее МИД Польши объявил о готовности вести переговоры с Россией по миграционному кризису, передает телеканал «360». При этом с Белоруссией Варшава намерена обсуждать только технические вопросы.