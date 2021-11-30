В Магнитогорске медработницу заподозрили в продаже поддельных справок о COVID-19

Жительница Магнитогорска, работающая в медицинском учреждении, продавала пациентам фиктивные справки об отсутствии COVID-19. В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Магнитогорске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД выявили факты предоставления фиктивных справок об отсутствии заболевания COVID-19», — отметили в ведомстве.

По информации правоохранителей, подозреваемая выдала 10 россиянам поддельные документы без сдачи анализов и прохождения лабораторных исследований. Медработник получила за свои услуги вознаграждение в размере 36 тысяч рублей. Местная жительница потратила деньги на свои личные нужды.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Злоумышленнице может грозить до двух лет тюрьмы.