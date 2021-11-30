RTL: Нидерланды хотят использовать против России закон 1944 года по делу MH17

Нидерланды готовятся инициировать разбирательство против России по линии Международной организации гражданской авиации ICAO, опираясь на Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, сообщил телеканал RTL.

Новый иск приурочен к разбирательству по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 на Украине. Нидерланды хотят доказать, что российская сторона якобы нарушила международную норму, согласно которой страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

«Если ICAO признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву по вопросу признания ответственности или может послужить основанием для другого судебного процесса», — отметили журналисты телеканала.

Ранее в западной прессе стали появляться сообщения о том, что на адвокатов семей жертв MH17 якобы ведется давление со стороны российских спецслужб. Однако в МИД России назвали эти данные дезинформацией.