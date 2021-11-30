Несколько человек пострадали в результате взрыва рядом со школой в Кабуле

Сразу несколько человек обратились за помощью к медикам после взрыва, который прогремел рядом со школой в афганской столице Кабуле, сообщают местные телеканалы.

Как утверждает 1TV News, все произошло рядом со зданием старшей школы. По данным другого канала, взорвалась придорожная мина. Очевидцы сообщили, что пострадавшими стали как минимум пять человек, в том числе представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»1.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации