Захарова назвала поверхностными обвинительные приговоры Запада против России

Обвинительные приговоры Запада против России являются поверхностными, никто из европейских партнеров не пытается найти врага рядом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера ведомства, западные государства выбирают на эту роль Россию. В результате им приходится искать «российский след» в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе и крушении британского самолета, хотя никаких доказательств по-прежнему нет. Аргументы Запада Захарова назвала смешными, и привела в пример их попытки оправдаться.

«Россия это сделала, потому что она могла это сделать, потому что она всегда это делала», — иронично написала она в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила ангажированность стран Евросоюза в связанных с Россией вопросах. Она призвала ЕС объективно оценивать ситуацию.