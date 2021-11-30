Губернатор Кемеровской области Цивилев встретился с семьями погибших на шахте «Листвяжная»

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев начал проводить личные встречи с родными погибших в забое шахты «Листвяжная». Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Трагедия на горнодобывающем предприятии «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В забое в момент происшествия находились 285 человек, большинству из них удалось покинуть шахту.

«Сергей Цивилев начал встречи с родственниками погибших шахтеров "Листвяжной". Губернатор проведет индивидуальную встречу с каждой семьей. Встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъема всех тел — в администрации Белова», — указано в сообщении.

Ранее Цивилев рассказал, что директор «Листвяжной» заплатил больше 100 млн рублей пострадавшим и семьям жертв аварии. Всего каждой семье выплатят по 6 миллионов рублей, а также им погасят все кредитные задолженности.