Барбадос избрал первого президента после выхода из-под власти британской короны

Генерал-губернатор Сандра Мейсон избрана первым президентом Республики Барбадос после выхода страны из состава Содружества во главе с Великобританией.

Парламент Барбадоса в конце сентября единогласно проголосовал за поправки в конституцию, которые подразумевают отказ от монархической формы правления. Еще почти через месяц парламентарии избрали Мейсон первым президентом страны.

«Я, Сандра Прунелла Мейсон, клянусь честно и преданно служить Барбадосу согласно закону. Да поможет мне Бог», — произнесла Мейсон во время инаугурации.

Торжественная церемония выпадает на день празднования 55-летия независимости Барбадоса. Страна обрела ее 30 ноября 1966 года, однако до сегодняшнего момента Барбадос возглавляла британская королева Елизавета II. Одним из гостей церемонии инаугурации Мейсон стал принц Чарльз.