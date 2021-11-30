Рост зарплатных долгов на Украине составил 50% с начала текущего года

Общие долги по зарплате перед сотрудниками на Украине составили порядка 400 миллиона гривен (около 11 миллиардов рублей) по состоянию на 1 ноября 2021 года. Такие данные привели в Государственной службе статистики.

Всего с начала текущего года долги по заработным платам увеличились на 1,3 миллиарда гривен. Порядка трех четвертей задолженности приходится на предприятия в сфере промышленности. Больше всего долгов отмечено в Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве.

Аналитики Госстата сравнили долговые показатели с октябрем 2021 года. По состоянию на 1 ноября рост зафиксирован на 0,1%, а с началом года – 50%. Сами жители Украины считают низкие выплаты и пенсии основной проблемой страны.

Министерство финансов страны намерено сдерживать рост зарплаты обычных граждан, чтобы получить средства от Международного валютного фонда. Власти решили ограничить увеличение выплат тремя процентами.