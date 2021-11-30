Герд: генеральная линия Киева построена на идее, что Украине все должны

Властям Украины пора в конце концов определиться с тем, за кого они выступают — прославляют они пособников нацистов, или требуют с Берлина репарации за урон, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Герд, комментируя очередные требования, озвученные украинским послом в ФРГ Андреем Мельником.

Напомним, ранее Мельник заявил, что немецкое правительство должно выплатить Киеву репарации за утраченные Украиной в годы Второй мировой войны культурные ценности, а также вернуть нотный архив Иоганна Себастьяна Баха, который был передан Берлину в годы президентства Леонида Кучмы. Также украинский посол заявил, что Берлин должен поддержать европейские устремления Украины.

germany.mfa.gov.ua / Министерство иностранных дел Украины

Эти претензии очень удивили немецкого политика Вальдемара Гердта, который обратил внимание на непоследовательность действий украинских властей.

«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они, — заявил, комментируя слова Мельника, немецкий политик Вальдемар Гердт. — Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США».

При этом, напомнил экс-депутат бундестага, Германия и так перечисляет Киеву большие суммы денег на проведение реформ.

В ФРГ, по словам Гердта, до сих пор надеются, что реформы на Украине все-таки будут реализованы. Но не ясно, на сколько у Берлина хватит терпения.

«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», — заключил немецкий политик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее на требования украинского посла новых репарация для Киева от Берлина ответил депутат бундестага Штефан Койтер, который назвал претензии Андрея Мельника «крайне топорными». Депутат напомнил, что Украина, находясь в составе Советского Союза, на протяжении десятилетий получала репарации от Германии.

Также Койтер заявил, что Украину нельзя принимать в состав НАТО, куда она так рвется. Депутат уверен, что стремление Киева к членству в НАТО связано с его желанием втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией.