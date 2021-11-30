Герд: генеральная линия Киева построена на идее, что Украине все должны

Властям Украины пора в конце концов определиться с тем, за кого они выступают — прославляют они пособников нацистов, или требуют с Берлина репарации за урон, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Герд, комментируя очередные требования, озвученные украинским послом в ФРГ Андреем Мельником.
Напомним, ранее Мельник заявил, что немецкое правительство должно выплатить Киеву репарации за утраченные Украиной в годы Второй мировой войны культурные ценности, а также вернуть нотный архив Иоганна Себастьяна Баха, который был передан Берлину в годы президентства Леонида Кучмы. Также украинский посол заявил, что Берлин должен поддержать европейские устремления Украины.
Эти претензии очень удивили немецкого политика Вальдемара Гердта, который обратил внимание на непоследовательность действий украинских властей.
«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они, — заявил, комментируя слова Мельника, немецкий политик Вальдемар Гердт. — Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США».
При этом, напомнил экс-депутат бундестага, Германия и так перечисляет Киеву большие суммы денег на проведение реформ.
В ФРГ, по словам Гердта, до сих пор надеются, что реформы на Украине все-таки будут реализованы. Но не ясно, на сколько у Берлина хватит терпения.
«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», — заключил немецкий политик.
Напомним, ранее на требования украинского посла новых репарация для Киева от Берлина ответил депутат бундестага Штефан Койтер, который назвал претензии Андрея Мельника «крайне топорными». Депутат напомнил, что Украина, находясь в составе Советского Союза, на протяжении десятилетий получала репарации от Германии.
Также Койтер заявил, что Украину нельзя принимать в состав НАТО, куда она так рвется. Депутат уверен, что стремление Киева к членству в НАТО связано с его желанием втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией.