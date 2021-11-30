Посол Антонов обвинил США в переиначивании фактов касаемо отъезда российских дипломатов

Государственный департамент США намеренно искажает факты по отъезду 55 российских дипломатов из страны. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, призывы американской стороны не расценивать отъезд россиян как высылку «не выдерживают критики». Как отметил Антонов, представителям российского диппредставительства четко объяснили, что при отказе выполнить озвученное требование их могут лишить иммунитета и других дипломатических привилегий. Речь стала идти о фактическом выдворении, подчеркнул посол.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности», — заявил Антонов.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер ранее заявила, что отъезд российских дипломатов из США не нужно воспринимать как выдворение и карательную меру. По ее словам, Вашингтон и дальше планирует вести с Москвой диалог по визовым вопросам.