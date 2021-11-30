«Балы» с ракетами Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря

Противокорабельные ракеты-невидимки Х-35 в скором времени встанут на защиту Крыма и Арктики. Об этом сообщили источники в Минобороны России.

Первую партию встроенных в модернизированный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» получит ракетная бригада в Крыму. Также X-35 получит Северный флот России.

Источники «Известий» в Минобороны сообщили, что сейчас идут испытания ракет. В этому году пробные пуски Х-35 уже осуществили Черноморский и Северный флоты. Дальность поражения ракеты составляет более 300 км. Однако характеристики боеприпаса остаются засекреченными.

Оснащенный Х-35 БРК «Бал» сможет уничтожать не только флот условного противника, но и наземные цели благодаря новой системе наведения. Ракеты почти незаметны для радаров и могут работать в условиях активного радиоэлектронного давления.