Экономист Иванова-Швец напомнила о праве досрочного выхода на пенсию для врачей и учителей

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Так, к ним относятся врачи и учителя при соблюдении некоторых условий, сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, необходимо наличие определенного стажа. Для этих профессий он составляет от 25 до 30 лет. Таким же правом обладают военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели и чиновники федерального уровня, передает агентство «Прайм».

«Вторая категория работающих, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию по социальным мотивам, те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, но он все равно ниже общеустановленного», — сообщила Иванова-Швец.

К этой категории относятся многодетные матери, опекуны, а также граждане с определенными заболеваниями. Однако для каждого существуют свои условия выхода на пенсию. Рассчитывать на подобную льготу также могут сотрудники вредных и опасных профессий, горячих цехов и те, кто связал свою деятельность с железнодорожным транспортом и метрополитеном, отметила экономист.